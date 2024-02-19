فيديو - بصاروخ أرض - جو.. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة أميركية في أجواء محافظة الحديدة pic.twitter.com/tcVM5WUuJa
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 19, 2024
فيديو - بصاروخ أرض - جو.. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة أميركية في أجواء محافظة الحديدة pic.twitter.com/tcVM5WUuJa
أسقطت الدفاعات الروسية ليلاً 3 مسيّرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك جنوب - غرب روسيا.
وضع مجموعة من النشطاء في القدس صبغة حمراء في نافورة مياه، موجودة أمام مقر رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى رفضهم استمرار الحرب في غزة.
أعلنت وكالة رويترز أن "الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا سحب سفير بلاده من إسرائيل".