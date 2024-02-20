رئيس أركان الجيش الاسرائيلي: التحقيقات الداخلية في أحداث 7 تشرين الأول ستبدأ في الأيام المقبلة

أعلن رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أنّ "التحقيقات الداخلية في أحداث 7 تشرين الأول ستبدأ في الأيام المقبلة"، وذلك وفق ما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي.