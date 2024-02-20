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عربي و دولي

رئيس أركان الجيش الاسرائيلي: التحقيقات الداخلية في أحداث 7 تشرين الأول ستبدأ في الأيام المقبلة

2024-02-20 | 04:13
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رئيس أركان الجيش الاسرائيلي: التحقيقات الداخلية في أحداث 7 تشرين الأول ستبدأ في الأيام المقبلة
رئيس أركان الجيش الاسرائيلي: التحقيقات الداخلية في أحداث 7 تشرين الأول ستبدأ في الأيام المقبلة

أعلن رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أنّ "التحقيقات الداخلية في أحداث 7 تشرين الأول ستبدأ في الأيام المقبلة"، وذلك وفق ما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أنّ "التحقيقات ستشمل كل وحدات الجيش وستستمر نحو 3 أشهر".

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، زعمت هيئة البث الإسرائيلية في 9 شباط أنّ "مراقب الدولة في إسرائيل ماتانياهو إنغلمان، شرع في التحقيق بفشل التصدي لهجوم السابع من تشرين الأول الماضي".

وطلب محاضر اجتماع 8 مسؤولين وعسكريين كبار، من بينهم رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس قوات الأمن.

وتتضمن الوثائق جداول اجتماعات المسؤولين بدءا من منتصف ليل 7 تشرين الأول.
رئيس أركان الجيش الاسرائيلي: التحقيقات الداخلية في أحداث 7 تشرين الأول ستبدأ في الأيام المقبلة

عربي و دولي

اسرائيل

رئيس الاركان

الجيش الاسرائيلي

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