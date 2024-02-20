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عربي و دولي

الخارجية الروسية: نحقق في وجود سجون تعذيب استخدمها نظام كييف في أفدييفكا

2024-02-20 | 05:07
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الخارجية الروسية: نحقق في وجود سجون تعذيب استخدمها نظام كييف في أفدييفكا
الخارجية الروسية: نحقق في وجود سجون تعذيب استخدمها نظام كييف في أفدييفكا

أعلن سفير الخارجية الروسية لشؤون التحقيق بجرائم كييف روديون ميروشنيك أن التحريات تشير إلى وجود مراكز تعذيب وسجون سرية احتجز فيها نظام كييف المواطنين الموالين لروسيا في أفدييفكا، بحسب وكالة "نوفوستي".

وقال : "لا نستبعد إمكانية إثبات وجود سجون سرية وعمليات دفن سرية وآليات تعذيب استخدمت في أفدييفكا. حصلنا على معلومات أولية تفيد بذلك وسيتم إطلاق التحقيق عاجلا".

وتابع: "نعلم أنه كانت هناك مراكز تعذيب سرية تم فيها اعتقال المواطنين بتهم أو شبهات ذات دوافع سياسية ومعارضة لكييف. سنستمع لشهادات السكان في أفدييفكا لتوثيق الحقائق".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك في 17 الحالي، وإبعاد قوات كييف عن مدينة دونيتسك، لمنع قصفها من قوات زيلينسكي.
الخارجية الروسية: نحقق في وجود سجون تعذيب استخدمها نظام كييف في أفدييفكا

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