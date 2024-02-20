كبير مستشاري بايدن يزور مصر و"إسرائيل".. وهجوم رفح على طاولة البحث

قال موقع "أكسيوس" الأميركي إنه من المتوقع أن يزور منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكغورك "إسرائيل" ومصر هذا الأسبوع، لبحث العملية الإسرائيلية المحتملة برفح جنوبي قطاع غزة.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين و"إسرائيليين" أنه من المتوقع أن يجتمع ماكغورك، مع مدير جهاز المخابرات المصري عباس كامل، ومسؤولين مصريين آخرين، يوم غد الأربعاء، ثم مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غلانت ومسؤولين "إسرائيليين" آخرين يوم الخميس المقبل.

وأضاف الموقع أن ماكغورك سيبحث، أيضا، الجهود المبذولة لضمان "إطلاق سراح الرهائن".

وذكر موقع أكسيوس أن "الجيش الإسرائيلي" أعدّ الخطة الخاصة بالعملية العسكرية البرية في رفح، ومن المتوقع أن يقدمها إلى المجلس الوزاري الأمني هذا الأسبوع، ولكنه أشار إلى أن المسؤولين "الإسرائيليين" والأميركيين أقرّوا أن الشروع في عملية رفح لن يكون قبل أسابيع عدة، وقد تكون بعد شهر رمضان، أي في منتصف نيسان القادم.

