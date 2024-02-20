حماس: بايدن وإدارته يتحملون مسؤولية مباشرة عن عرقلتهم صدور قرار بوقف العدوان على غزة

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات الفيتو الأميركي ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي.

وقالت حماس إن الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته يتحملون مسؤولية مباشرة عن عرقلتهم صدور قرار بوقف العدوان.

وكانت واشنطن استخدمت اليوم حق النقض (الفيتو) مرة أخرى ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض منذ بدء هذه الحرب.