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عربي و دولي

الحوثيون يعلنون استهداف سفن حربية أميركية في البحرين الأحمر والعربي

2024-02-20 | 13:52
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الحوثيون يعلنون استهداف سفن حربية أميركية في البحرين الأحمر والعربي
الحوثيون يعلنون استهداف سفن حربية أميركية في البحرين الأحمر والعربي

 

اعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع ان الحوثيين نفذوا هجوما بالمسيرات على سفن حربية أميركية في كل من البحر الأحمر والعربي، مضيفاً أنهم استهدفوا بالصواريخ السفينة الإسرائيلية "إم إس سي سيلفر" في خليج عدن.

وقال سريع : "نفذ سلاح الجو المسير بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية المعادية في البحرين الأحمر والعربي. فيما نفذ كذلك عملية استهداف لمواقع حساسة  للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعدد آخر من الطائرات المسيرة. "
واضاف: " ونفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة إسرائيلية "MSC SILVER" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.  تأتي هذه العمليات انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا."
الحوثيون يعلنون استهداف سفن حربية أميركية في البحرين الأحمر والعربي

عربي و دولي

الحوثيون

البحر الاحمر

يحيى سريع

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