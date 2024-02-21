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عربي و دولي

أردوغان: تركيا أصبحت تنتج طائرات مقاتلة من الجيل الخامس

2024-02-21 | 08:09
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أردوغان: تركيا أصبحت تنتج طائرات مقاتلة من الجيل الخامس
أردوغان: تركيا أصبحت تنتج طائرات مقاتلة من الجيل الخامس

أعلنت تركيا نجاح أول تحليق لمقاتلتها المحلية "قآن" التي تنتمي للجيل الخامس من المقاتلات الحربية، وقالت الرئاسة التركية إن أنقرة أصبحت واحدة من 5 دول فقط في العالم تصنع هذا النوع من الطائرات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا تجاوزت عتبة مهمة للغاية لإنتاج طائراتها المقاتلة من الجيل الخامس، مضيفا: "اليوم هو أحد أيام فخر الصناعات الدفاعية التركية"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن المقاتلة "قآن" تعد أهم المشاريع التكنولوجية في تركيا، مشيرة إلى أنها ستسهم في تعزيز القدرة العملياتية للقوات الجوية التركية وستلبي الاحتياجات العسكرية الاستراتيجية.

ونفذت "قآن" أول تحليق ناجح، في وقت سابق اليوم الأربعاء، لتمكن تركيا من بدء مرحلة جديدة في مجال التصنيع العسكري المحلي في مجال الطائرات الحربية المتطورة.

أردوغان: تركيا أصبحت تنتج طائرات مقاتلة من الجيل الخامس

عربي و دولي

رجب طيب أردوغان

أردوغان

تركيا

الرئاسة التركية

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