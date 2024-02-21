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عربي و دولي

اتفاق لإخلاء العاصمة الليبية من المجموعات المسلحة

2024-02-21 | 15:50
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اتفاق لإخلاء العاصمة الليبية من المجموعات المسلحة
اتفاق لإخلاء العاصمة الليبية من المجموعات المسلحة

​أعلن وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لإخلاء العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة، وعودتها إلى مقراتها وثكناتها.

وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي إن مشاورات ومفاوضات لأكثر من شهر أسفرت عن التوصل إلى "اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل خلال المدة القادمة".

وأضاف: "لن يكون فيها فقط سوى عناصر الشرطة والنجدة والبحث الجنائي"، وهي أجهزة تابعة لوزارة الداخلية.

وذكر وزير الداخلية أسماء من وصفها بـ"الأجهزة الأمنية"، وهو الوصف الذي تطلقه السلطات الرسمية على المجموعات المسلحة التي لا تتبع وزارتي الداخلية والدفاع عادة، وهي الأمن العام ودعم الاستقرار والردع واللواء 111 و444 قتال وقوة دعم المديريات، مؤكدا أن جميعها ستعود إلى مقراتها وثكناتها.

اتفاق لإخلاء العاصمة الليبية من المجموعات المسلحة

عربي و دولي

عماد الطرابلسي

العاصمة الليبية

طرابلس

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