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عربي و دولي

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين بعملية إطلاق نار استهدفت حاجزا للاحتلال شرقي القدس

2024-02-22 | 03:10
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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين بعملية إطلاق نار استهدفت حاجزا للاحتلال شرقي القدس
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين بعملية إطلاق نار استهدفت حاجزا للاحتلال شرقي القدس

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين بعملية إطلاق نار شرقي القدس

قتل جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي وأصيب 8 آخرون بجروح وصفت حالة ثلاثة منهم بالخطيرة في عملية اطلاق نار نفذها فلسطينيون عند حاجز عسكري للاحتلال قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام العدو عن جهاز الإسعاف أن أحد الجنود المصابين بجروح خطيرة توفي متأثرا بجراحه البالغة.

وقد اعلن عن استشهاد الشبان الثلاثة الذين نفذوا العملية.

 

الى ذلك زعمت شرطة الاحتلال إنها قتلت اثنين من منفذي الهجوم،  وقال جهاز "الشاباك" أن المنفذين هم محمد وكاظم زواهرة من قرية التعامرة شرقي بيت لحم (جنوبي الضفة الغربية)، وأحمد الوحش من زعترة جنوبي المحافظة.

الى ذلك دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة التي وقع فيها الهجوم، وأغلقت محاور الطرق هناك.

كما اشارت وسائل اعلام العدو إن أحد منفذي العملية تعمد الاصطدام بسيارة لافتعال حادث وتسبب في أزمة سير خانقة، ومن ثم ترجل 3 مهاجمين وفتحوا النار على المركبات بواسطة بندقيتين من طراز "إم-16" ومسدس.

وبحسب وسائل إعلام الإسرائيلية، فقد اعتقل اثنان كانا برفقة منفذيْ عملية إطلاق النار قرب المستوطنة.

وقد دعت بلدية معاليه أدوميم سكان المستوطنة إلى البقاء في منازلهم بعد الاشتباه بوجود مسلح ثالث.

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين بعملية إطلاق نار استهدفت حاجزا للاحتلال شرقي القدس

عربي و دولي

الاحتلال

اطلاق نار

القدس

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Aljadeed
بايدن يصف بوتين بـ"المجنون"
الشاباك : منفذو عملية القدس هم محمد وكاظم زواهرة من قرية التعامرة شرق بيت لحم وأحمد الوحش من زعترة جنوب بيت لحم

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