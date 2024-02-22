وسائل إعلام العدو: اعتراض جسم فوق صفد في الجليل من دون تفعيل صفارات الإنذار

قال رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقاء مع قوات إسرائيلية في جبل الشيخ في هضبة الجولان المحتلة، اليوم، إن الحرب على غزة لن تتوقف من دون تحقيق إسرائيل "انتصارا مطلقا"، وأن إسرائيل ستحقق الأمن عند الحدود اللبنانية، حسب زعمه.

