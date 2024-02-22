وسائل إعلام العدو: اعتراض جسم فوق صفد في الجليل من دون تفعيل صفارات الإنذار

حث كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، بريت ماكغورك، رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على إرسال وفد للمشاركة في جولة المحادثات الثانية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس، يوم غد الجمعة، في إطار المساعي للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
قال رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقاء مع قوات إسرائيلية في جبل الشيخ في هضبة الجولان المحتلة، اليوم، إن الحرب على غزة لن تتوقف من دون تحقيق إسرائيل "انتصارا مطلقا"، وأن إسرائيل ستحقق الأمن عند الحدود اللبنانية، حسب زعمه.