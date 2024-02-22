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عربي و دولي

هذا ما صرّح به نتنياهو من الجولان المحتل

2024-02-22 | 12:42
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هذا ما صرّح به نتنياهو من الجولان المحتل
هذا ما صرّح به نتنياهو من الجولان المحتل

قال رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقاء مع قوات إسرائيلية في جبل الشيخ في هضبة الجولان المحتلة، اليوم، إن الحرب على غزة لن تتوقف من دون تحقيق إسرائيل "انتصارا مطلقا"، وأن إسرائيل ستحقق الأمن عند الحدود اللبنانية، حسب زعمه.

وزعم نتنياهو "أننا عمليا نخوض معركة من غزة ورفح وحتى جبل الشيخ، وفي الوسط نحارب الإرهاب أيضا في أنحاء البلاد، مثلما حدث اليوم" في إشارة إلى عملية إطلاق النار عند حاجز بلدة الزعيم شرقي القدس المحتلة، صباح اليوم.

وأضاف أن "لدينا غاية واحدة بسيطة في الجنوب، وهي الانتصار المطلق، ونحن في الطريق نحو القضاء على حماس وتحرير مخطوفينا أيضا، ولن نتوقف حتى نحقق الانتصار المطلق"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وتابع نتنياهو أن "لدينا غاية بسيطة في الشمال وهي إعادة السكان. ومن أجل إعادة السكان علينا أن نعيد الشعور بالأمن، ومن أجل إعادة الشعور بالأمن علينا إعادة الأمن، وهذا سيتحقق ولن نتوقف عن ذلك".
هذا ما صرّح به نتنياهو من الجولان المحتل

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

هضبة الجولان

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