مبعوث بايدن يكشف عن وجود تقدم في المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي

حث كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، بريت ماكغورك، رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على إرسال وفد للمشاركة في جولة المحادثات الثانية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس، يوم غد الجمعة، في إطار المساعي للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ويجتمع كابينيت الحرب الإسرائيلي والكابينيت الأمني والسياسي، مساء اليوم، لبحث الحرب على قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى في ظل تصاعد الضغوط الأميركية لبذل جهود في محاولة للتصول إلى صفقة قبل بدء شهر رمضان.



وتعتزم الحكومة "الإسرائيلية" اتخاذ قرار نهائي بشأن إرسال وفد للمشاركة في محادثات باريس التي تعقد يوم غد، الجمعة، بمشاركة أميركية قطرية مصرية، فيما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن "المبعوث الأميركي نقل رسائل إلى إسرائيل تفيد بـ"تقدم مباحثات" التهدئة في غزة.



وبحسب التقارير الإسرائيلي، فإن المبعوث الأميركي قال خلال اجتماعاته في إسرائيل إن واشنطن تتوقع من تل أبيب إرسال وفد للمشاركة في محادثات باريس، وقال إن الإدارة الأميركية ترصد "تقدما" في محادثات صفقة تبادل الأسرى.



وشددت مصادر أميركية على أهمية مشاركة الوفد الإسرائيلي في محادثات باريس، وقالوا إنهم يعتقدون أنه سيتم التوصل إلى تفاهمات حول "تفاصيل مهمة"، الأمر الذي قد يقود إلى مفاوضات "حقيقية وجادة" لصياغة مقترح لصفقة تبادل.



ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية أن هناك بالفعل "أساسا للتقدم ومؤشرات إيجابية على تغير في موقف حماس". واعتبروا أن المحادثات في باريس قد تؤدي إلى "تغيير جوهري"، في ظل "الأجواء الإيجابية" للمحادثات رغم عدم وجود مقترح نهائي.



