إعلام العدو: مجلس الوزراء الاسرائيلي وافق على إرسال مفاوضين لمحادثات الهدنة المنعقدة في باريس

وافق مجلس الحرب الإسرائيلي، اليوم الخميس، على إرسال وفد برئاسة رئيس جهاز "الموساد" إلى باريس من أجل استئناف المفاوضات حول صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".
اشار مسؤول السياسة بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الى أن "اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين بالبرازيل شهد اتفاقا في الرأي على الحاجة إلى حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
حث كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، بريت ماكغورك، رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على إرسال وفد للمشاركة في جولة المحادثات الثانية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس، يوم غد الجمعة، في إطار المساعي للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.