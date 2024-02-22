إعلام العدو: مجلس الوزراء الاسرائيلي وافق على إرسال مفاوضين لمحادثات الهدنة المنعقدة في باريس

حث كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، بريت ماكغورك، رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على إرسال وفد للمشاركة في جولة المحادثات الثانية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس، يوم غد الجمعة، في إطار المساعي للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.