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عربي و دولي

الاتحاد الاوروبي يكشف عن الحل الذي يساهم في تحقيق السلام

2024-02-22 | 15:39
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الاتحاد الاوروبي يكشف عن الحل الذي يساهم في تحقيق السلام
الاتحاد الاوروبي يكشف عن الحل الذي يساهم في تحقيق السلام

اشار مسؤول السياسة بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الى أن "اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين بالبرازيل شهد اتفاقا في الرأي على الحاجة إلى حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

واوضح بوريل للصحفيين، بان "الجميع هنا، الجميع. لم أسمع أحدا يعارض ذلك. هناك مطالبة قوية بحل الدولتين... إنه توافق في الرأي بيننا". وتابع "هناك قاسم مشترك: لن يكون هناك سلام... ولن يكون هناك أمن مستدام لإسرائيل ما لم يكن لدى الفلسطينيين أفق سياسي واضح لبناء دولتهم".

وذكر أن الأزمة في غزة تمتد إلى الضفة الغربية التي "تغلي بشدة" مع مهاجمة المستوطنين الإسرائيليين "مدنيين فلسطينيين". وقال إنه طلب من البرازيل، الدولة المضيفة لقمة مجموعة العشرين، أن "توضح للعالم تأييد الجميع في مجموعة العشرين هذا الحل". وأردف قائلا "علينا أن نحشد قدرتنا السياسية للدفع باتجاه تنفيذ هذا الحل. وما عدا ذلك فهو مجرد أمنيات".

وعبر عن توقعاته بأن تتقدم الدول العربية باقتراح لتحقيق السلام في غزة خلال الأيام المقبلة.

وحظيت وجهة نظر بوريل بتأييد مندوبين آخرين قالوا إن كل متحدث تناول الحرب في غزة دعا إلى حل الدولتين.
الاتحاد الاوروبي يكشف عن الحل الذي يساهم في تحقيق السلام

عربي و دولي

الاتحاد الاوروبي

جوزيب بوريل

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