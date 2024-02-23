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حرب غزة تدخل يومها الـ140 .. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر مخلفاً مئات الشهداء والجرحى

2024-02-23 | 02:27
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حرب غزة تدخل يومها الـ140 .. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر مخلفاً مئات الشهداء والجرحى
حرب غزة تدخل يومها الـ140 .. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر مخلفاً مئات الشهداء والجرحى

يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 140 على التوالي مستهدفاً مناطق القطاع المختلفة بسلسلة غارات وقصف مدفعي يطال المنازل والمراكز التي تأوي النازحين ما ادى الى استشهاد وجرح المئات ​.

فقد ارتكب الاحتلال تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيد و 132 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الى 29410 شهداء و 69469 اصابة منذ السابع من تشرين الاول الماضي .

كما ارتكب جيش الاحتلال سلسلة مجازر جديدة أبرزها في حي الزيتون بمدينة غزة بالإضافة إلى المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

ففي شارع خليفة في حي الزيتون استشهد 20 فلسطينياً فيما فقد العشرات في غارات للاحتلال استهدفت الشارع .

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ان التقديرات الأولية لفريقه في حي الزيتون تشير إلى استشهاد ما لا يقل عن 120 فلسطينياً جراء ارتكاب الاحتلال لعدد من المجازر بحق عائلات تم قصفها خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المرصد ان عدد كبير من الضحايا ما زال تحت الأنقاض حيث لم تتمكن طواقم الإنقاذ من الوصول لهم رغم محاولات التنسيق عبر الصليب.

كما اجبر الاحتلال الفلسطينيين على النزوح نحو جنوب القطاع قبل ان يقوم بقصف مجموعات منهم ما ادى لاستشهاد سبعة واصابة العشرات قرب دوار النابلسي على شارع الرشيد.

وفي السياق قال المكتب الإعلامي الحكومي ان جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مُروّعة بالمحافظة الوسطى حيث قصفت الطائرات الحربية المقاتلة أربعة منازل مدنية آمنة راح ضحيتها 40 شهيداً وأكثر من 100 إصابة حتى الآن، أكثر من 90% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة ابو عريف بدير البلح ومنزلا في الزوايدة وآخر في النصيرات ، فيما  استهدف الاحتلال مبنى مركز شرطة أبو عريبان الذي  يضم عدد كبير من النازحين.

وفي رفح استشهد سبعة فلسطينيين واصيب العشرات في قصف طائرات الاحتلال منزلا شرق المدينة جنوب قطاع غزة، كما  دمر طيران الاحتلال منزلا وسط رفح ما ادى لاستشهاد احد ابنائه.

كما دمرت طائرات الاحتلال نظارة تابعة لمركز الشرطة بجباليا، واستشهد ثمانية فلسطينيين في قصف لمنزل ببيت لاهيا.

كما قصف طيران الاحتلال خيام النازحين غرب ملعب الدرة في دير البلح، وفي بلدة الزوايدة، وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الأهالي في شارع المضخة شرق رفح جنوب القطاع فيما أصيب 6 أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط القطاع.

وأطلق الاحتلال النار صوب المناطق الغربية لخان يونس، فيما نسفت قوات الاحتلال منازل سكنية في منطقة الظهرة بمخيم خان يونس.


حرب غزة تدخل يومها الـ140 .. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر مخلفاً مئات الشهداء والجرحى

عربي و دولي

غزة

احتلال

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