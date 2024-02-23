"المحاولة الأكثر جدية" مقترح هدنة مرتقب بالقطاع... ماذا في التفاصيل؟

وكثف الوسطاء جهودهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، على أمل درء هجوم إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، حيث يعيش أكثر من مليون نازح على الطرف الجنوبي من القطاع.

ويقول العدو الإسرائيلي إنه سيهاجم المدينة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هدنة قريباً. في حين دعت واشنطن حليفتها الوثيقة إلى عدم القيام بذلك، محذرة من وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين إذا استمر الهجوم على المدينة.

واجتمع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية مع وسطاء مصريين في القاهرة لبحث الهدنة الأسبوع الماضي في أول زيارة له منذ كانون الاول.

كما أكد مصدران أمنيان مصريان "أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل سيتوجه اليوم الجمعة إلى باريس لإجراء محادثات مع الإسرائيليين"، بعد اختتام المحادثات مع هنية أمس الخميس. ولم تعلق إسرائيل علانية على محادثات باريس.