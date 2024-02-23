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عربي و دولي

قائمة روسيّة موسعة بأسماء مسؤولين ممنوعين من دخول البلاد... والسبب؟

2024-02-23 | 10:48
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قائمة روسيّة موسعة بأسماء مسؤولين ممنوعين من دخول البلاد... والسبب؟
قائمة روسيّة موسعة بأسماء مسؤولين ممنوعين من دخول البلاد... والسبب؟

قالت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، "إنها وسّعت بشكل كبير قائمة المسؤولين والسياسيين في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا"، رداً على أحدث سلسلة من العقوبات التي فرضها التكتل.

قالت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، "إنها وسّعت بشكل كبير قائمة المسؤولين والسياسيين في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا"، رداً على أحدث سلسلة من العقوبات التي فرضها التكتل.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ13 من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا ضد روسيا، يوم الأربعاء، والتي تشمل حظر ما يقرب من 200 كيان وفرد متهمين بمساعدة موسكو في شراء الأسلحة أو التورط في اختطاف أطفال أوكرانيين، وهو ما تنفيه موسكو.

كما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: "يواصل الاتحاد الأوروبي محاولاته غير المثمرة للضغط على روسيا من خلال إجراءات تقييدية أحادية الجانب".

وتابعت الوزارة: "رداً على هذه التصرفات العدائية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، الذين ... أصبحوا ممنوعين من دخول أراضي دولتنا".

في حين أضافت أن قائمة المنع تشمل ممثلين لأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات التجارية، الذين قدّموا المساعدة العسكرية لأوكرانيا وممثلي المؤسسات الأوروبية المشاركة في محاكمة المسؤولين الروس، وأولئك الذين جمعوا مواد لدعم فكرة مصادرة أصول الدولة الروسية.

وأكمل البيان أن قائمة المنع الروسية "تشمل أيضاً ممثلين للمجلس الأوروبي وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين يدلون على نحو منهجي بتصريحات معادية لروسيا".

قائمة روسيّة موسعة بأسماء مسؤولين ممنوعين من دخول البلاد... والسبب؟

عربي و دولي

روسيا

الاتحاد الأوروبي

عقوبات

أوكرانيا

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