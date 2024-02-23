"بهدف مكافحة الهجرة".. اتفاقية تعاون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

وقّعت بريطانيا اتفاقاً مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» الجمعة، للعمل معاً من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان، أن "الاتفاق ينص على تبادل المعلومات الاستخبارية بين "فرونتكس" وقوة الحدود البريطانية؛ للمساعدة في التصدي لعصابات تهريب البشر".

وأضافت الوزارة أن "الاتفاق يشمل أيضاً التعاون في تطوير تقنيات جديدة، مثل استخدام الطائرات المُسيّرة لحماية الحدود"

وجعل رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك وقف الهجرة من فرنسا عبر قناة المانش أولوية لحكومته، قبل الانتخابات العامة، المقررة هذا العام.