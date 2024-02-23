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عربي و دولي

حركة حماس تحمل بايدن وإدارته مسؤولية ما يحدث بالقطاع

2024-02-23 | 13:09
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حركة حماس تحمل بايدن وإدارته مسؤولية ما يحدث بالقطاع
حركة حماس تحمل بايدن وإدارته مسؤولية ما يحدث بالقطاع

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإدارته يتحملون مع الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما يحدث في غزة.

وقال القيادي في حركة حماس الفلسطينية، أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي: "كل المشاركين والداعمين لهذه الحرب العدوانية، التي لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلًا في وحشيتها وساديتها وتدميرها للحياة الإنسانية، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيًا، يتحملون كامل المسؤولية مع حكومة الاحتلال عن المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبونها يوميًا ضد أبناء شعبنا".

وأضاف: "تتواصل حرب التجويع المُعلنة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة في محافظة شمال القطاع، الذي لا يجد أهله ما يسدون به رمق أطفالهم".

حركة حماس تحمل بايدن وإدارته مسؤولية ما يحدث بالقطاع

عربي و دولي

حماس

جو بايدن

إسرائيل

غزة

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