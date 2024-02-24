الجيش الأوكراني ينفي فقدان السيطرة على رأس جسر على الضفة المحتلة من نهر دنيبر
نفى الجيش الأوكراني اليوم فقدان السيطرة على رأس جسر كرينكي على الضفة المحتلة لنهر دنيبرو في جنوب أوكرانيا والذي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه السيطرة عليه الثلاثاء.
وقالت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية على شبكات التواصل الاجتماعي: "أعلن القادة العسكريون والسياسيون للدولة المعتدية السيطرة على رأس جسر على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو. نقول رسميا إن هذه المعلومات كاذبة".
وأضاف أن "قوات الدفاع في جنوب أوكرانيا تواصل السيطرة على مواقعها وتحلق خسائر كبيرة بالعدو"، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".