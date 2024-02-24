الجيش الأوكراني ينفي فقدان السيطرة على رأس جسر على الضفة المحتلة من نهر دنيبر

نفى الجيش الأوكراني اليوم فقدان السيطرة على رأس جسر كرينكي على الضفة المحتلة لنهر دنيبرو في جنوب أوكرانيا والذي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه السيطرة عليه الثلاثاء.