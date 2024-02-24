"إسرائيل" تأمل أن يؤدي الاتفاق في القطاع إلى اتفاق في الجبهة الشمالية مع لبنان

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بأنّ "المسؤولين الإسرائيليين يأملون أن يؤدي الاتفاق في غزة إلى اتفاق في الجبهة الشمالية مع لبنان"، موضحة أنّ "هناك توافقًا في إسرائيل على أن الصفقة في غزة يُمكن أن تؤثر أيضًا على الحدود الشمالية، مما يؤدي إلى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل".

