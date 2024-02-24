الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

وسائل إعلام يمنية: دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء

2024-02-24 | 16:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وسائل إعلام يمنية: دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء
وسائل إعلام يمنية: دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء
مقالات ذات صلة
وسائل إعلام يمنية: دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء

عربي و دولي

إعلام

يمنية:

انفجارات

العاصمة

اليمنية

صنعاء

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اعلام العدو عن مصادر: اتفاق في محادثات باريس على إطار محدث لصفقة التبادل وتقدم بتلك المحادثات يسمح بالانتقال لتحديد عدد الأسرى المفرج عنهم
"جلستُ تحت فوهة مدفع دبابة"... بالفيديو - فلسطينية تروي تفاصيل ثماني ساعات من الرعب غرب خانيونس

اقرأ ايضا في عربي و دولي

سكاي نيوز عن قيادي: أجواء التفاؤل بشأن المفاوضات "غير حقيقية"
05:55

سكاي نيوز عن قيادي: أجواء التفاؤل بشأن المفاوضات "غير حقيقية"

أكد قيادي في حركة حماس لـ"سكاي نيوز عربية" أن أجواء "التفاؤل" التي تصاحب صفقة التبادل بين حماس و"إسرائيل"، لا تعبر عن الحقيقة.

05:55

سكاي نيوز عن قيادي: أجواء التفاؤل بشأن المفاوضات "غير حقيقية"

أكد قيادي في حركة حماس لـ"سكاي نيوز عربية" أن أجواء "التفاؤل" التي تصاحب صفقة التبادل بين حماس و"إسرائيل"، لا تعبر عن الحقيقة.

إحتدام حرب البيانات.. أوكرانيا تعلن إلحاق "خسائر هائلة"بالجيش الروسي
05:26

إحتدام حرب البيانات.. أوكرانيا تعلن إلحاق "خسائر هائلة"بالجيش الروسي


إحتدمت حرب البيانات بين أوكرانيا وروسيا بشأن الخسائر التي ألحقها كل طرف بالآخر، وذلك غداة قمة مجموعة السبع في كييف، حيث ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الغربيين زيادة الدعم العسكري لبلاده، متعهّدا تحقيق النصر مع دخول الحرب مع موسكو عامها الثالث.

05:26

إحتدام حرب البيانات.. أوكرانيا تعلن إلحاق "خسائر هائلة"بالجيش الروسي


إحتدمت حرب البيانات بين أوكرانيا وروسيا بشأن الخسائر التي ألحقها كل طرف بالآخر، وذلك غداة قمة مجموعة السبع في كييف، حيث ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الغربيين زيادة الدعم العسكري لبلاده، متعهّدا تحقيق النصر مع دخول الحرب مع موسكو عامها الثالث.

الخارجية الإيرانية: الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن مغامرة "خارج القوانين"
05:23

الخارجية الإيرانية: الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن مغامرة "خارج القوانين"

دانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن، ووصفتها بأنها مغامرة خارج القوانين الدولية وانتهاك صريح لسيادة اليمن.

05:23

الخارجية الإيرانية: الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن مغامرة "خارج القوانين"

دانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن، ووصفتها بأنها مغامرة خارج القوانين الدولية وانتهاك صريح لسيادة اليمن.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024