على الرغم من خسارتها أمام ترامب.. نيكي هايلي: لن أتخلى عن هذه المعركة!

أعلنت نيكي هايلي، عزمها على "البقاء في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، رغم هزيمتها أمام دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب في كارولاينا الجنوبية".



وأكدت هايلي، لمؤيديها خلال تجمع في تشارلستون، "لن أتخلى عن هذه المعركة".



وفاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عليى نيكي هايلي، آخر منافسيه الجمهوريّين، في الانتخابات التمهيديّة في كارولاينا الجنوبيّة، وفق ما أظهرت توقّعات بثّها عدد من وسائل الإعلام الأميركيّة.



ويُمثّل فوز ترامب انتكاسة كبيرة لهايلي التي تُجسّد جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أنّ الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لستّ سنوات.



وفي أوّل تصريحات يُدلي بها بُعيد فوزه، وفي مؤشّر إلى أنّه لم يعد يرى في هايلي تهديدا له، توجّه ترامب من كولومبيا، عاصمة الولاية، إلى الرئيس الأميركي بالقول "جو بايدن أنت مطرود!". وكان ترامب يتحدّث أمام جمع من أنصاره، وسط الهتافات والتصفيق.