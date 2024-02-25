وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط 3 صواريخ في منطقة راميم عند الحدود مع لبنان

أكد قيادي في حركة حماس لـ"سكاي نيوز عربية" أن أجواء "التفاؤل" التي تصاحب صفقة التبادل بين حماس و"إسرائيل"، لا تعبر عن الحقيقة.
إحتدمت حرب البيانات بين أوكرانيا وروسيا بشأن الخسائر التي ألحقها كل طرف بالآخر، وذلك غداة قمة مجموعة السبع في كييف، حيث ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الغربيين زيادة الدعم العسكري لبلاده، متعهّدا تحقيق النصر مع دخول الحرب مع موسكو عامها الثالث.
دانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن، ووصفتها بأنها مغامرة خارج القوانين الدولية وانتهاك صريح لسيادة اليمن.