بسبب "صورة نتنياهو".. هجوم حاد من إيهود باراك

وأضاف: "من المهم بالنسبة لنتنياهو أن يبدو قوياً بدلاً من التوصل إلى صفقة؛ إنه على استعداد للمخاطرة بحياة الرهائن".ودعا باراك أيضا إلى تنظيم احتجاجات ضد الحكومة، بعد أن اشتبك متظاهرون مع الشرطة في مظاهرة مناهضة لنتنياهو في تل أبيب الليلة الماضية.وقال: "نحتاج إلى 30 ألف مواطن يطوفون حول الكنيست في الخيام لمدة 3 أسابيع، ليلا ونهارا، عندما يتم إغلاق البلاد، سيدرك نتنياهو أن وقته قد انتهى وأنه لا توجد ثقة به".وكشفت "هيئة البث الإسرائيلية" عدداً من النقاط المفصلية في الإطار الجديد الذي ستتبعه "إسرائيل" وحركة حماس، بعد الاجتماع الأخير في باريس.ووفقا لهيئة البث، قرر مجلس الحرب الإسرائيلي السماح لوفد "إسرائيلي" بالتوجه إلى قطر لمواصلة محادثات صفقة التبادل.