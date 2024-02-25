الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

إحتدام حرب البيانات.. أوكرانيا تعلن إلحاق "خسائر هائلة"بالجيش الروسي

2024-02-25 | 05:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إحتدام حرب البيانات.. أوكرانيا تعلن إلحاق &quot;خسائر هائلة&quot;بالجيش الروسي
إحتدام حرب البيانات.. أوكرانيا تعلن إلحاق "خسائر هائلة"بالجيش الروسي


إحتدمت حرب البيانات بين أوكرانيا وروسيا بشأن الخسائر التي ألحقها كل طرف بالآخر، وذلك غداة قمة مجموعة السبع في كييف، حيث ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الغربيين زيادة الدعم العسكري لبلاده، متعهّدا تحقيق النصر مع دخول الحرب مع موسكو عامها الثالث.

وفي بيان حافل بالأرقام وحجم الخسائر، لم يتُحقق منها من مصدر مستقل، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط 2022، إلى نحو 409 آلاف و820 جنديا، بينهم 810 جنود لقوا حتفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال الجيش الأوكراني في بيانه إنه دمّر 16 من أصل 18 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية. وذكرت القوات الجوية، عبر تطبيق تيلغرام، أن طائرات مسيرة إيرانية الصنع أُسقطت فوق 8 مناطق في وسط أوكرانيا وغربها وجنوبها، بما في ذلك منطقة العاصمة.
ووفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" فإن القوات الأوكرانية "دمرت 6542 دبابة، منها 8 دبابات أمس السبت فقط، و12441 مركبة قتالية مدرعة، و9981 نظام مدفعية، و999 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و684 من أنظمة الدفاع الجوي".
وأضاف البيان أنه دُمّر كذلك 340 طائرة، و325 مروحية، و7681 طائرة مسيرة، و1907 صواريخ كروز، و25 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و13011 من المركبات وخزانات الوقود، و1578 من وحدات المعدات الخاصة.
على الجانب الآخر أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، عبر قناتها على تطبيق تليغرام، صباح اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة بيلجورود الروسية قرب الحدود، و4 طائرات أخرى فوق البحر الأسود.
 
إحتدام حرب البيانات.. أوكرانيا تعلن إلحاق "خسائر هائلة"بالجيش الروسي

عربي و دولي

أوكرانيا

روسيا

فولوديمير زيلينسكي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سكاي نيوز عن قيادي: أجواء التفاؤل بشأن المفاوضات "غير حقيقية"
الخارجية الإيرانية: الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن مغامرة "خارج القوانين"

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خان يونس
10:40

بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خان يونس

بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خان يونس

10:40

بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خان يونس

بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خان يونس

"لا خلافات مع واشنطن".. ماذا قال نتنياهو عن المفاوضات وعملية رفح
10:10

"لا خلافات مع واشنطن".. ماذا قال نتنياهو عن المفاوضات وعملية رفح

قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو "لا أعلم إن كنا سنتوصل لإتفاق بشأن الرهائن وإذا تنازلت حماس عن مطالبها غير الواقعية فسيكون هناك إتفاق"، وفق زعمه.

10:10

"لا خلافات مع واشنطن".. ماذا قال نتنياهو عن المفاوضات وعملية رفح

قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو "لا أعلم إن كنا سنتوصل لإتفاق بشأن الرهائن وإذا تنازلت حماس عن مطالبها غير الواقعية فسيكون هناك إتفاق"، وفق زعمه.

الأردن ينفي مرور جسر بري عبر أراضيه إلى "إسرائيل"
10:06

الأردن ينفي مرور جسر بري عبر أراضيه إلى "إسرائيل"

نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، وجود أي جسر بري من الأردن إلى "إسرائيل"، مؤكدا استمرار عمان في دعم قطاع غزة.

10:06

الأردن ينفي مرور جسر بري عبر أراضيه إلى "إسرائيل"

نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، وجود أي جسر بري من الأردن إلى "إسرائيل"، مؤكدا استمرار عمان في دعم قطاع غزة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024