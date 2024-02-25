الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

سكاي نيوز عن قيادي: أجواء التفاؤل بشأن المفاوضات "غير حقيقية"

2024-02-25 | 05:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سكاي نيوز عن قيادي: أجواء التفاؤل بشأن المفاوضات &quot;غير حقيقية&quot;
سكاي نيوز عن قيادي: أجواء التفاؤل بشأن المفاوضات "غير حقيقية"

أكد قيادي في حركة حماس لـ"سكاي نيوز عربية" أن أجواء "التفاؤل" التي تصاحب صفقة التبادل بين حماس و"إسرائيل"، لا تعبر عن الحقيقة.

وأشار في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن "حماس تعاملت مع الوسطاء بإيجابية من أجل إنهاء معاناة شعبنا ووقف حرب الإبادة".
وقال القيادي إن رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو "يراوغ ويتهرب من الاستجابة لأهم مطالب المقاومة بوقف العدوان والانسحاب التام وعودة النازحين للشمال".
وأشار القيادي إلى أن "قتل الشعب الفلسطيني بالتجويع في الشمال، يعتبر جريمة إبادة جماعية، تهدد مسار المفاوضات برمتها".
وتأتي تصريحات قيادي حماس بعد تقارير "إسرائيلية" أفادت، السبت، بحدوث "تقدم كبير" في المفاوضات، التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس بين ممثلي الولايات المتحدة و"إسرائيل" ومصر وقطر بشأن الحرب المستمرة في غزة.
سكاي نيوز عن قيادي: أجواء التفاؤل بشأن المفاوضات "غير حقيقية"

عربي و دولي

حماس

إسرائيل

قطاع غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الجيش الإسرائيلي": عمليتنا العسكرية في مستشفى ناصر بخان يونس إنتهت
إحتدام حرب البيانات.. أوكرانيا تعلن إلحاق "خسائر هائلة"بالجيش الروسي

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خان يونس
10:40

بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خان يونس

بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خان يونس

10:40

بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خان يونس

بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خان يونس

"لا خلافات مع واشنطن".. ماذا قال نتنياهو عن المفاوضات وعملية رفح
10:10

"لا خلافات مع واشنطن".. ماذا قال نتنياهو عن المفاوضات وعملية رفح

قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو "لا أعلم إن كنا سنتوصل لإتفاق بشأن الرهائن وإذا تنازلت حماس عن مطالبها غير الواقعية فسيكون هناك إتفاق"، وفق زعمه.

10:10

"لا خلافات مع واشنطن".. ماذا قال نتنياهو عن المفاوضات وعملية رفح

قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو "لا أعلم إن كنا سنتوصل لإتفاق بشأن الرهائن وإذا تنازلت حماس عن مطالبها غير الواقعية فسيكون هناك إتفاق"، وفق زعمه.

الأردن ينفي مرور جسر بري عبر أراضيه إلى "إسرائيل"
10:06

الأردن ينفي مرور جسر بري عبر أراضيه إلى "إسرائيل"

نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، وجود أي جسر بري من الأردن إلى "إسرائيل"، مؤكدا استمرار عمان في دعم قطاع غزة.

10:06

الأردن ينفي مرور جسر بري عبر أراضيه إلى "إسرائيل"

نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، وجود أي جسر بري من الأردن إلى "إسرائيل"، مؤكدا استمرار عمان في دعم قطاع غزة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024