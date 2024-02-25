سكاي نيوز عن قيادي: أجواء التفاؤل بشأن المفاوضات "غير حقيقية"

أكد قيادي في حركة حماس لـ"سكاي نيوز عربية" أن أجواء "التفاؤل" التي تصاحب صفقة التبادل بين حماس و"إسرائيل"، لا تعبر عن الحقيقة.

وأشار في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن "حماس تعاملت مع الوسطاء بإيجابية من أجل إنهاء معاناة شعبنا ووقف حرب الإبادة".

وقال القيادي إن رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو "يراوغ ويتهرب من الاستجابة لأهم مطالب المقاومة بوقف العدوان والانسحاب التام وعودة النازحين للشمال".

وأشار القيادي إلى أن "قتل الشعب الفلسطيني بالتجويع في الشمال، يعتبر جريمة إبادة جماعية، تهدد مسار المفاوضات برمتها".

وتأتي تصريحات قيادي حماس بعد تقارير "إسرائيلية" أفادت، السبت، بحدوث "تقدم كبير" في المفاوضات، التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس بين ممثلي الولايات المتحدة و"إسرائيل" ومصر وقطر بشأن الحرب المستمرة في غزة.

