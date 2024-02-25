بعد أقوى الضربات الأميركية.. تعهد حوثي بالتصعيد



بعد الهجمات الجديدة التي شنتها الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا، مساء السبت، والتي استهدفت 18 هدفا للحوثيين في اليمن، بما في ذلك مخازن الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات والمروحيات، أعلنت الجماعة عن تصعيد هجماتها.

وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان نشر على منصة "إكس"، الأحد، بأنهم سيواجهون التصعيد الأميركي البريطاني بالمزيد من العمليات النوعية في مياه البحر الأحمر والعربي.

وأكد أيضا استهداف سفينة نفطية أميركية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، بالإضافة إلى استهداف عدد من السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر باستخدام الطائرات المسيرة.

من جانبها، هددت كل من واشنطن ولندن بمواصلة ضرب مواقع الحوثيين مادامت الهجمات على سفن الشحن مستمرة.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في بيان نشرته على منصة "إكس"، السبت، أن الضربات التي نفذتها القوات الأميركية بالتعاون مع القوات البريطانية، وبدعم من دول أخرى، استهدفت مواقع ومناطق يستخدمها الحوثيون لشن هجمات على السفن التجارية.

وأضافت أن الضربات استهدفت منشآت تخزين الأسلحة والصواريخ وأنظمة الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات والمروحيات.