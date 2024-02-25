سوليفان يتحدث عن تطورات صفقة التبادل

نقلت رويترز عن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قوله إن "إسرائيل ومصر وقطر وأميركا توصلوا إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حماس".

وأضاف سوليفان أن "الصفقة لا تزال قيد التفاوض ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة لقطر ومصر مع حماس".

وبخصوص التهديدات "الإسرائيلية" بالهجوم على رفح، أكد مستشار الأمن القومي أن الرئيس جو بايدن لم يطلع بعد على خطة "إسرائيل" بشأن عملية عملية.

وقال سوليفان "نرى أنه ينبغي عدم المضي قدما في عملية رفح بدون وجود خطة لحماية المدنيين".