الأردن ينفي مرور جسر بري عبر أراضيه إلى "إسرائيل"

نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، وجود أي جسر بري من الأردن إلى "إسرائيل"، مؤكدا استمرار عمان في دعم قطاع غزة.

وفي كلمة له خلال افتتاح جلسات "الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة" بالعاصمة عمان، قال الخصاونة إن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كانت له آثار تضخمية انعكست على الاقتصاد الأردني".

ولفت إلى أن أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن بنسب تصل إلى 200% من شرق آسيا و60% من أميركا وأوروبا.

وحول ما يتم تداوله عن وجود جسر بري من الأردن نحو "إسرائيل"، قال الخصاونة "لن نقف صامتين إزاء ما يتم اختلاقه من قصص ضد الأردن، ولا يوجد أي جسر بري من الأردن على أرض الواقع، ونظام النقل في الأردن لم يتغير منذ أكثر من 25 عاما".

وتابع "وصمة عار على من يُشكك بالموقف الأردني الذي يتماهى فيه الموقفان الرسمي والشعبي، ودفعنا أثمانا بسبب تمسكنا بثوابتنا".

