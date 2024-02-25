"لا خلافات مع واشنطن".. ماذا قال نتنياهو عن المفاوضات وعملية رفح

قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو "لا أعلم إن كنا سنتوصل لإتفاق بشأن الرهائن وإذا تنازلت حماس عن مطالبها غير الواقعية فسيكون هناك إتفاق"، وفق زعمه.