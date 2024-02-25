"لا خلافات مع واشنطن".. ماذا قال نتنياهو عن المفاوضات وعملية رفح
قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو "لا أعلم إن كنا سنتوصل لإتفاق بشأن الرهائن وإذا تنازلت حماس عن مطالبها غير الواقعية فسيكون هناك إتفاق"، وفق زعمه.
وأضاف نتنياهو أنه بعد بدء العملية في رفح "ستنتهي عمليتنا في قطاع غزة في غضون أسابيع قليلة"، إلا أنه "إذا توصلنا لاتفاق بشأن الرهائن فإن العملية في رفح ستتأخر قليلا وإذا لم نصل لاتفاق فسنتحرك في رفح"، وفق قوله.
وأشار إلى أنه "لا خلافات مع واشنطن بشأن الحاجة إلى إجلاء المدنيين من رفح"، وقال إنه "سيتم العمل على توجيههم إلى منطقة في شمالها".
وقال نتنياهو أيضا "لا يمكننا ترك آخر معاقل حماس بدون التعامل معها".