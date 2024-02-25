بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خان يونس

أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أن المحادثات متعددة الأطراف التي جرت في باريس قادت إلى "تفاهم" حول اتفاق محتمل يقضي بإطلاق حماس سراح المحتجزين الإسرائيليين ووقف جديد لإطلاق النار في قطاع غزة.



