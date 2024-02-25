بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خان يونس pic.twitter.com/EotmGa3Pqg
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 25, 2024
بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خان يونس pic.twitter.com/EotmGa3Pqg
أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أن المحادثات متعددة الأطراف التي جرت في باريس قادت إلى "تفاهم" حول اتفاق محتمل يقضي بإطلاق حماس سراح المحتجزين الإسرائيليين ووقف جديد لإطلاق النار في قطاع غزة.
قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو "لا أعلم إن كنا سنتوصل لإتفاق بشأن الرهائن وإذا تنازلت حماس عن مطالبها غير الواقعية فسيكون هناك إتفاق"، وفق زعمه.
نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، وجود أي جسر بري من الأردن إلى "إسرائيل"، مؤكدا استمرار عمان في دعم قطاع غزة.