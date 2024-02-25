برج إيفل يفتح أبوابه بعد الإضراب التاريخي

عاجل
النائب أشرف بيضون لـ وهلق شو: الثنائي الوطني لا يربط بأي صلة سلبية أو إيجابية بين ملف رئاسة الجمهورية والأحداث التي تجري في الجنوب
النائب أشرف بيضون لـ وهلق شو: الثنائي الوطني لا يربط بأي صلة سلبية أو إيجابية بين ملف رئاسة الجمهورية والأحداث التي تجري في الجنوب
النائب أشرف بيضون لـ وهلق شو: "بدنا العنب ما بدنا الناطور" وفوق الطاولة وتحت الطاولة مرشحنا سليمان فرنجية
النائب أشرف بيضون لـ وهلق شو: "بدنا العنب ما بدنا الناطور" وفوق الطاولة وتحت الطاولة مرشحنا سليمان فرنجية
النائب سجيع عطية لـ وهلق شو: اتخذنا كلمة من الرئيس بري أكد فيها جاهزيته لفتح مجلس النواب وإجراء انتخابات رئاسية بدورات متتالية
النائب سجيع عطية لـ وهلق شو: اتخذنا كلمة من الرئيس بري أكد فيها جاهزيته لفتح مجلس النواب وإجراء انتخابات رئاسية بدورات متتالية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
15 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
14 o
AlJadeedTv
متن
16 o
AlJadeedTv
كسروان
16 o
AlJadeedTv
الشمال
15 o
AlJadeedTv
الجنوب
15 o
AlJadeedTv
البقاع
6 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

برج إيفل يفتح أبوابه بعد الإضراب التاريخي

2024-02-25 | 11:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
برج إيفل يفتح أبوابه بعد الإضراب التاريخي
برج إيفل يفتح أبوابه بعد الإضراب التاريخي

عاد رمز باريس الشهير، برج إيفل، لفتح أبوابه أمام الزوار بعد إغلاق استمر ستة أيام بسبب إضراب تاريخي للعاملين.

وطالب الموظفون المضربون بزيادة أجورهم وتحسين ظروف العمل، كما طالبوا بتخصيص استثمارات أكبر لصيانة البرج الذي يعاني من بعض آثار الصدأ.

وتوصلت الشركة المشغلة للبرج إلى اتفاق مع النقابات تم بموجبه تخصيص استثمار طموح بقيمة 380 مليون يورو (نحو 412 مليون دولار) بحلول عام 2031 لصيانة البرج. كما تم إطلاق مفاوضات بشأن الرواتب ستنتهي الشهر المقبل.

يذكر أن برج إيفل سيشارك بشكل بارز في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس في يوليو المقبل، حيث ستوضع قطع معدنية سداسية الشكل مأخوذة من البرج على ميداليات الأولمبياد.

برج إيفل يفتح أبوابه بعد الإضراب التاريخي

عربي و دولي

برج إيفيل

فرنسا

إضراب برج إيفل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول: التوصل لاتفاق تبادل الأسرى لا يعني وقف خطط دخول رفح
وزير خارجية العدو: لن نوقف القتال!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

روسيا تصف زيلنسكي بـ"الكذاب": الكل يعلم ذلك
13:55

روسيا تصف زيلنسكي بـ"الكذاب": الكل يعلم ذلك

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، في تعليقها على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول الخسائر المزعومة للقوات المسلحة الأوكرانية بـ31 ألف شخص، بأن كل مواطن في أوكرانيا يعلم أنه يكذب.

13:55

روسيا تصف زيلنسكي بـ"الكذاب": الكل يعلم ذلك

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، في تعليقها على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول الخسائر المزعومة للقوات المسلحة الأوكرانية بـ31 ألف شخص، بأن كل مواطن في أوكرانيا يعلم أنه يكذب.

ارتياح في شوارع النيجر بعد قرار "إيكواس"
13:31

ارتياح في شوارع النيجر بعد قرار "إيكواس"

أعرب نيجريون، الأحد، عن ارتياحهم بسبب رفع العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد انقلاب تموز.

13:31

ارتياح في شوارع النيجر بعد قرار "إيكواس"

أعرب نيجريون، الأحد، عن ارتياحهم بسبب رفع العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد انقلاب تموز.

غالانت: سنزيد النار في الشمال... وهكذا علّق على "تفاهم التهدئة"
13:07

غالانت: سنزيد النار في الشمال... وهكذا علّق على "تفاهم التهدئة"

قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، إن من يظن أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وتوقف إطلاق النار في قطاع غزة مؤقتا سيخفف التصعيد في الشمال فهو مخطئ.

13:07

غالانت: سنزيد النار في الشمال... وهكذا علّق على "تفاهم التهدئة"

قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، إن من يظن أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وتوقف إطلاق النار في قطاع غزة مؤقتا سيخفف التصعيد في الشمال فهو مخطئ.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024