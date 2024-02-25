برج إيفل يفتح أبوابه بعد الإضراب التاريخي

وطالب الموظفون المضربون بزيادة أجورهم وتحسين ظروف العمل، كما طالبوا بتخصيص استثمارات أكبر لصيانة البرج الذي يعاني من بعض آثار الصدأ.

وتوصلت الشركة المشغلة للبرج إلى اتفاق مع النقابات تم بموجبه تخصيص استثمار طموح بقيمة 380 مليون يورو (نحو 412 مليون دولار) بحلول عام 2031 لصيانة البرج. كما تم إطلاق مفاوضات بشأن الرواتب ستنتهي الشهر المقبل.

يذكر أن برج إيفل سيشارك بشكل بارز في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس في يوليو المقبل، حيث ستوضع قطع معدنية سداسية الشكل مأخوذة من البرج على ميداليات الأولمبياد.