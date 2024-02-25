وأوضحت زاخاروفا، بالقول: "في السابق، لم يعتبر زيلينسكي سكان دونباس الناطقين بالروسية كبشر، والآن توقف عن اعتبار سكان الأجزاء المتبقية من أوكرانيا كبشر".

وأضافت زاخاروفا: "بالنسبة له، فإن مواطني أوكرانيا ليسوا بشرا، بل وحدات لا يزال بإمكانه الحصول على أموال غربية مقابلهم".