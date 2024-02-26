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عربي و دولي

بالفيديو - "فلسطين حرة" ... طيار أميركي يشعل النار في نفسه أمام سفارة "إسرائيل" في واشنطن

2024-02-26 | 01:10
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بالفيديو - &quot;فلسطين حرة&quot; ... طيار أميركي يشعل النار في نفسه أمام سفارة &quot;إسرائيل&quot; في واشنطن
بالفيديو - "فلسطين حرة" ... طيار أميركي يشعل النار في نفسه أمام سفارة "إسرائيل" في واشنطن

بث الطيار الاميركي لقطات على الهواء مباشرة عبر منصة Twitch وهو يعلن أنه "لن يكون متواطئا في إبادة جماعية" وصرخ "فلسطين حرة" ...

أصيب جندي أميركي بجروح خطرة أثناء محاولته إشعال النار في نفسه خارج سفارة الكيان الاسرائيلي في واشنطن امس ، فيما اشارت وسائل إعلام محلية أنه كان يحتج على الحرب في غزة.

وذكرت إدارة الإطفاء في العاصمة الاميركية على منصة إكس أن رجال الإسعاف هرعوا إلى مكان الواقعة قبيل الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي  استجابة "لمكالمة تتعلق بشخص يحترق أمام سفارة إسرائيل". ولدى وصولهم، وجدوا أن الخدمة السرية، المكلفة حماية الشخصيات البارزة في الدولة الأميركية، قد أخمدت الحريق بالفعل.

وقد نُقل الرجل إلى المستشفى مصابا "بجروح خطرة تهدد حياته" حسب ما اشار مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية .

الى ذلك أكد متحدث باسم القوات الجوية لـ "فرانس برس" أن الرجل عضو نشط في القوات الجوية الأميركية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقد بث الطيار لقطات على الهواء مباشرة عبر منصة Twitch، تُظهره بزي عسكري وهو يعلن أنه "لن يكون متواطئا في إبادة جماعية" ويسكب على نفسه سائلا. ثم يحاول أن يضرم النار في نفسه وهو يصرخ "فلسطين حرة " إلى أن سقط على أرضا.

 
بالفيديو - "فلسطين حرة" ... طيار أميركي يشعل النار في نفسه أمام سفارة "إسرائيل" في واشنطن

عربي و دولي

واشنطن

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