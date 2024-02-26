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عربي و دولي

إيران: لا إرادة لدى واشنطن لوقف الحرب

2024-02-26 | 06:13
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إيران: لا إرادة لدى واشنطن لوقف الحرب
إيران: لا إرادة لدى واشنطن لوقف الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة لا تتوفر لديها الإرادة لإيقاف الحرب في قطاع غزة، وهي تتحدث عن خفض حدة الحرب فقط لا وقفها.

وأضاف أن المقاربات الخاطئة جعلت الجهود السياسية لإنهاء الأزمة في غزة بلا جدوى، وأن الظروف الإنسانية في غزة مقلقة، مؤكدا أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياح رفح تزيد عمق الكارثة.
ووصل عبد اللهيان اليوم إلى جنيف على رأس وفد دبلوماسي، للمشاركة في اجتماع المجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الإيرانية.
كما سيشارك رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني في الاجتماع الفرعي الخاص بفلسطين، وسيشرح مواقف ووجهات نظر إيران بشأن فلسطين والأزمة الحالية في غزة والضفة الغربية.
وستكون اللقاءات الثنائية والمحادثات مع وزراء خارجية بعض الدول المشاركة وكذلك كبار المسؤولين في الأمم المتحدة من بين الفقرات الأخرى لزيارة وزير الخارجية إلى جنيف.
 
إيران: لا إرادة لدى واشنطن لوقف الحرب

عربي و دولي

إيران

حسين أمير عبد اللهيان

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