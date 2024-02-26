الشيخ تميم يبحث مع هنية جهود قطر بمحادثات الوساطة

أفاد الديوان الأميري القطري بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي تدوينة على صفحته بمنصة "إكس"، قال الديوان الأميري إن أمير دولة قطر ناقش مع رئيس المكتب السياسي لحماس جهود قطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أن الشيخ تميم أكد خلال لقائه هنية، في مكتبه بقصر لوسيل، دعم قطر "للشعب الفلسطيني وقضيته وأهمية وحدة الصف الفلسطيني، لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ونقلت مصادر إعلامية أن محادثات صفقة التبادل إستؤنفت أمس الأحد في الدوحة وستعقبها جولة أخرى في القاهرة بمشاركة مسؤولين أميركيين و"إسرائيليين" ومن حركة حماس.

كما أعلن البيت الأبيض أمس أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" ومصر وقطر توصلوا إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية للصفقة.