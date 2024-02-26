هنية يعلن: حماس وافقت على مسار المفاوضات لكن هذا ما لن تقبله!

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بعد لقاء مع أمير قطر، أن "حماس استجابت لجهود الوسطاء ووافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان لكنها ترى أن العدو يماطل وهو ما لن تقبله بأي حال".



