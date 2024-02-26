الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

هنية يعلن: حماس وافقت على مسار المفاوضات لكن هذا ما لن تقبله!

2024-02-26 | 10:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هنية يعلن: حماس وافقت على مسار المفاوضات لكن هذا ما لن تقبله!
هنية يعلن: حماس وافقت على مسار المفاوضات لكن هذا ما لن تقبله!

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بعد لقاء مع أمير قطر، أن "حماس استجابت لجهود الوسطاء ووافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان لكنها ترى أن العدو يماطل وهو ما لن تقبله بأي حال".

وأشار هنية، في مؤتمر صحفي، الى أننا "لن نسمح للعدو باستخدام المفاوضات غطاء لجريمته، ووقف حرب التجويع يحظى بأعلى درجات الاهتمام ويجب ألا يتم ربطه بأي قضايا أخرى".

كما تابع هنية، أن "العدو الصهيوني يماطل وهو ما لن تقبله الحركة بأي حال ولن يكون الوقت مفتوحا أمامه". 

هنية يعلن: حماس وافقت على مسار المفاوضات لكن هذا ما لن تقبله!

عربي و دولي

إسماعيل هنية

حماس

إسرائيل

غزة

قطر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - "فلسطين حرة" ... طيار أميركي يشعل النار في نفسه أمام سفارة "إسرائيل" في واشنطن
روسيا تصف زيلنسكي بـ"الكذاب": الكل يعلم ذلك

اقرأ ايضا في عربي و دولي

العاهل الأردني يحذر من استمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية
15:10

العاهل الأردني يحذر من استمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية

​جدد العاهل الأردني الملك عبد الثاني، اليوم الاثنين، التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

15:10

العاهل الأردني يحذر من استمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية

​جدد العاهل الأردني الملك عبد الثاني، اليوم الاثنين، التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

الأردن ينفذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة
14:15

الأردن ينفذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية يوم الاثنين، علمية إنزال جوي هي الأكبر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وشملت إسقاط مساعدات إنسانية على طول ساحل القطاع من الشمال وحتى الجنوب.

14:15

الأردن ينفذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية يوم الاثنين، علمية إنزال جوي هي الأكبر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وشملت إسقاط مساعدات إنسانية على طول ساحل القطاع من الشمال وحتى الجنوب.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024