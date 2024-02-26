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عربي و دولي

"المنطقة في خطر"... إيران تطالب الدول الإسلامية بهذا الأمر!

2024-02-26 | 13:20
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&quot;المنطقة في خطر&quot;... إيران تطالب الدول الإسلامية بهذا الأمر!
"المنطقة في خطر"... إيران تطالب الدول الإسلامية بهذا الأمر!

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أن "تهديد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم عسكري واسع النطاق على رفح، قد عرّض هذه المنطقة الى كارثة كبيرة".

وطالب عبد اللهيان، خلال لقاء مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي في مدينة جنيف، "المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الإسلامية، باتخاذ إجراء فوري لمنع أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وشدد على "أهمية استخدام الدول الإسلامية لقدراتها بما في ذلك قطع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني من أجل الضغط عليه لإنهاء جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

"المنطقة في خطر"... إيران تطالب الدول الإسلامية بهذا الأمر!

عربي و دولي

إيران

عبداللهيان

رفح

إسرائيل

الدول الإسلامية

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