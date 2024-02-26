"المنطقة في خطر"... إيران تطالب الدول الإسلامية بهذا الأمر!

وطالب عبد اللهيان، خلال لقاء مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي في مدينة جنيف، "المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الإسلامية، باتخاذ إجراء فوري لمنع أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وشدد على "أهمية استخدام الدول الإسلامية لقدراتها بما في ذلك قطع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني من أجل الضغط عليه لإنهاء جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".