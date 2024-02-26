حملة ترامب تهاجم بايدن على خلفية زيارته لتكساس

وقالت المتحدثة باسم حملة ترامب، كارولاين ليفيت، في تعليقها على زيارة بايدن لولاية تكساس، يوم الاثنين، إن "الأمريكيين يعرفون أنه يتحمل المسؤولية الشخصية عن أسوأ أزمة للهجرة في التاريخ، وما أعقبه من أزمة الجريمة بين المهاجرين التي طالت كافة المجتمعات في بلادنا".

كما أشارت إلى أنه "كانت أمام بايدن ثلاث سنوات لزيارة الحدود مع المكسيك ومعالجة الوضع الذي أدت إليه سياسته".

وتابعت: "والآن ترسله إدارته إلى هناك في اليوم ذاته الذي تم الإعلان فيه عن جولة الرئيس ترامب، وذلك ليس لأنهم يريدون حل القضية بالفعل، بل لأنهم يعرفون أن بايدن يخسر بشكل فادح".