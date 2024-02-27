الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

إرسال قوات إلى أوكرانيا.. الكرملين يعلّق ويتحدث عن "مواجهة مباشرة" مع الناتو

2024-02-27 | 05:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إرسال قوات إلى أوكرانيا.. الكرملين يعلّق ويتحدث عن &quot;مواجهة مباشرة&quot; مع الناتو
إرسال قوات إلى أوكرانيا.. الكرملين يعلّق ويتحدث عن "مواجهة مباشرة" مع الناتو

قال الناطق باسم الكرملين الثلاثاء إن إرسال قوات إلى أوكرانيا "لن يكون في مصلحة" الغرب، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن ذلك الأمر لا يمكن "استبعاده"، فيما قال أمين عام الناتو إنه لا خطط لدى الحلف لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

في موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحفيين، ردا على إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا إن "حصول ذلك سيعني حتما المواجهة المباشرة مع الناتو"، مضيفا أن إرسال قوات إلى أوكرانيا "لن يكون في مصلحة" الغرب.
وأضاف بيسكوف "هذا ليس في مصلحة هذه الدول بتاتا. يجب أن تدرك ذلك" معتبرا أن مجرّد إثارة هذا الاحتمال يشكّل "عنصرا جديدا مهما جدا" في الصراع، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وفي بروكسل، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، في مقابلة مع الأسوشيتدبرس، بأن الحلف العسكري ليس لديه خطط لإرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا، وسط تقارير تشير إلى تفكير بعض الدول الغربية في نشر قوات على الأرض في الدولة التي مزقتها الحرب.
وقال ستولتنبرغ "حلفاء الناتو يقدمون دعما غير مسبوق لأوكرانيا. نقوم بذلك منذ عام 2014 وكثفنا جهودنا بعد الغزو واسع النطاق. لكن لا توجد خطط لنشر قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا".
وقبل توجهه إلى باريس يوم الاثنين، حيث ناقش كبار المسؤولين من أكثر من 20 دولة خيارات لزيادة المساعدة لأوكرانيا، قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو إن بعض الدول تدرس إمكانية إبرام اتفاقيات ثنائية لإرسال قوات إلى أوكرانيا لمساعدتها في "صد الغزو الروسي".
وقال فيتسو إن حكومته لا تخطط لإرسال جنود سلوفاكيين، لكنه لم يقدم تفاصيل حول الدول التي تبحث مثل هذه الاتفاقات، أو ما ستفعله القوات في أوكرانيا.
وقال رئيس البرلمان السلوفاكي بيتر بيليغريني إن سلوفاكيا لن ترسل قوات إلى أوكرانيا.
وامتنع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا عن التعليق قبل مغادرته إلى باريس، قائلا إن الزعماء يجتمعون لمناقشة الخيارات الممكنة، لكنه أكد أن "جمهورية التشيك لا تريد إرسال جنودها إلى أوكرانيا".
إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، يوم الاثنين، إن إرسال قوات غربية على الأرض في أوكرانيا لا ينبغي "استبعاده" في المستقبل، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثالث.
ورغم استبعاد ستولتنبرغ العمل العسكري لحلف الناتو، قال للأسوشيتدبرس "هذه حرب عدوانية تشنها روسيا ضد أوكرانيا، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وبموجب القانون الدولي، لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس، ولدينا الحق في دعمهم في الدفاع عن هذا الحق".
إرسال قوات إلى أوكرانيا.. الكرملين يعلّق ويتحدث عن "مواجهة مباشرة" مع الناتو

عربي و دولي

أوكرانيا

الكرملين

الناتو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ABC عن مصدر سياسي "إسرائيلي": نتنياهو فوجئ بإعراب بايدن عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول الإثنين
سفير المملكة في لبنان يستقبل السفيرة اليونانية... وهذا ما تم بحثه

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024