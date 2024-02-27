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ABC عن مصدر سياسي "إسرائيلي": نتنياهو فوجئ بإعراب بايدن عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول الإثنين
2024-02-27 | 06:16
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ABC عن مصدر سياسي "إسرائيلي": نتنياهو فوجئ بإعراب بايدن عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول الإثنين
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ABC عن مصدر سياسي "إسرائيلي": نتنياهو فوجئ بإعراب بايدن عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول الإثنين
عربي و دولي
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جيش الإحتلال: إصابة 7 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية
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