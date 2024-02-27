الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
6
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
11:02
انتحار مراهق بعد ابتزازه بصور عارية
10:29
للمرة الأولى .. حزب الله يستهدف مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بعشرات صواريخ الكاتيوشا
04:39
رسالة تحتوي على "مسحوق أبيض" في منزل إبن ترامب الأكبر.. ما القصة؟
03:21
فيل نادر جنوب أفريقيا لم يظهر من قبل.. إليكم التفاصيل
15:30
"حرامي" يعمل دليفري حاول اقتحام فيلا إعلامي شهير
عربي و دولي
جيش الإحتلال: إصابة 7 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية
2024-02-27 | 06:29
A-
A+
جيش الإحتلال: إصابة 7 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية
مقالات ذات صلة
جيش الإحتلال: إصابة 17 عسكرياً في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
جيش العدو الإسرائيلي: إصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
جيش الإحتلال: إصابة 43 عسكرياً في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة
جيش الإحتلال: إصابة 7 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية
عربي و دولي
الإحتلال:
إصابة
عسكريين
معارك
الساعات
الماضية
العودة الى الأعلى
شويغو يكشف إجمالي خسائر أوكرانيا من الأراضي والعسكر
ABC عن مصدر سياسي "إسرائيلي": نتنياهو فوجئ بإعراب بايدن عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول الإثنين
اقرأ ايضا في عربي و دولي
13:17
وسائل اعلام الاحتلال: حزب الله أطلق الصواريخ على الجليل الغربي أثناء تواجد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هناك
13:17
وسائل اعلام الاحتلال: حزب الله أطلق الصواريخ على الجليل الغربي أثناء تواجد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هناك
13:05
رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي من الحدود الشمالية: حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً
13:05
رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي من الحدود الشمالية: حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً
13:00
نتنياهو ردا على بايدن: منذ بداية الحرب وأنا أقود حملة لصد الضغوط الرامية لإنهائها
13:00
نتنياهو ردا على بايدن: منذ بداية الحرب وأنا أقود حملة لصد الضغوط الرامية لإنهائها
يحدث الآن
عربي و دولي
13:17
وسائل اعلام الاحتلال: حزب الله أطلق الصواريخ على الجليل الغربي أثناء تواجد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هناك
عربي و دولي
13:05
رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي من الحدود الشمالية: حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً
عربي و دولي
13:00
نتنياهو ردا على بايدن: منذ بداية الحرب وأنا أقود حملة لصد الضغوط الرامية لإنهائها
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-11-20
مبلغ خيالي تقاضاه قيس الشيخ نجيب في مسلسل الخائن
2024-02-25
"معاريف" عن رئيس بلدية كريات شمونة: أدعو من بقي بالمدينة إلى مغادرتها لأن نشاط حزب الله متسارع
04:16
ما علاقة الذكاء الإصطناعي بالأهداف التي قصفتها الولايات المتحدة في المنطقة؟
2024-02-23
حادثة في منطقة الأونيسكو - قتيل وجريح... والسبب؟
2024-02-26
ليلى عبد اللطيف تفجع بوفاة شقيقتها بعدما توقعت رحيلها!
2024-02-25
أول "اسرائيلية" إلى السجن.. والسبب الحرب على غزة!
بالفيديو
بالفيديو
07:50
قاسم هاشم : التفاصيل هي من ستحدد مسار التهدئة.. وبالرئاسة "نحن مش قاصرين"
07:28
سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي على بلدات جنوبية.. ومراسل الجديد ينقل الأجواء من جبشيت
06:39
معادلة جديدة للمعركة.. محمد علوش: هذا ما تبلغه ميقاتي والحزب سليتزم بالهدنة
05:43
تكتل الإعتدال الوطني يستكمل جولاته ويلتقي الحزب التقدمي الإشتراكي
05:37
10 نواب يتوجهون الى المجلس الدستوري لتقديم طعن بمشروع موازنة 2024
05:32
"إسرائيل" توسّع دائرة نيرانها في لبنان.. ومراسل الجديد يطلعنا على أبرز المستجدات الميدانية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:32
الجبهة تغلي... لأول مرة الإسرائيلي يهاجم البيسارية بالقرب من صيدا
محليات
03:32
الجبهة تغلي... لأول مرة الإسرائيلي يهاجم البيسارية بالقرب من صيدا
منوعات
14:32
قفزت من سيارة "أوبر" وأثارت البلبلة... ما حصل مريب!
منوعات
14:32
قفزت من سيارة "أوبر" وأثارت البلبلة... ما حصل مريب!
محليات
02:55
بالفيديو - حادثة في البترون... كونتاينر يسقط ويجتاح أطفالاً!
محليات
02:55
بالفيديو - حادثة في البترون... كونتاينر يسقط ويجتاح أطفالاً!
محليات
01:53
اسم جديد للرئاسة... "النهار" تُفصح عنه!
محليات
01:53
اسم جديد للرئاسة... "النهار" تُفصح عنه!
منوعات
15:30
"حرامي" يعمل دليفري حاول اقتحام فيلا إعلامي شهير
منوعات
15:30
"حرامي" يعمل دليفري حاول اقتحام فيلا إعلامي شهير
محليات
05:47
"تحول مقلق" على الجبهة اللبنانية... هذا ما أعلنته "اليونيفيل"
محليات
05:47
"تحول مقلق" على الجبهة اللبنانية... هذا ما أعلنته "اليونيفيل"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024