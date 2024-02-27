الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

شويغو يكشف إجمالي خسائر أوكرانيا من الأراضي والعسكر

2024-02-27 | 06:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
شويغو يكشف إجمالي خسائر أوكرانيا من الأراضي والعسكر
شويغو يكشف إجمالي خسائر أوكرانيا من الأراضي والعسكر


كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، خسائر أوكرانيا من الأراضي منذ بداية العام، ومن القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال شويغو، خلال اجتماع الإدارة العسكرية الروسية، إنه "منذ بداية العام تم تحرير نحو 327 كيلومترا مربعا من أراضي الأقاليم الجديدة الروسية من النازيين على جميع المحاور"، مضيفاً أنه خلال الأسبوع الماضي فقد تم "طرد القوات المسلحة الأوكرانية من بلدات بابيدا لاستوشكينو، سيفيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع وزير الدفاع الروسي قائلاً: "في المتوسط.. بلغت خسائر القوات الأوكرانية يوميا منذ بداية العام أكثر من 800 عسكري و120 قطعة من الأسلحة المختلفة"، وفقا لموقع سبتوتنيك الروسي للأنباء.
وأوضح شويغو أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 444 ألف عسكري خلال العملية الخاصة بأكملها.
وأكد شويغو أنه "بعد تحرير أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز مواقعها على محوري دونيتسك وكوبيانسك والسيطرة مواقع جديدة للقوات الأوكرانية".
ووفقا لوزير الدفاع الروسي، تنفذ القوات الروسية، في اتجاهات أخرى، باستمرار هجمات نارية قوية على منشآت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يمنعها من استعادة فعاليتها القتالية.
شويغو يكشف إجمالي خسائر أوكرانيا من الأراضي والعسكر

عربي و دولي

سيرغي شويغو

أوكرانيا

روسيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بايدن يسخر من ترامب.. ويرد على الهواجس بشأن تقدمه في العمر
جيش الإحتلال: إصابة 7 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024