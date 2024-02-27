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عربي و دولي

السعودية تمنح معتمري غزة "العالقين" إقامة لمدة 6 أشهر

2024-02-27 | 07:10
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السعودية تمنح معتمري غزة &quot;العالقين&quot; إقامة لمدة 6 أشهر
السعودية تمنح معتمري غزة "العالقين" إقامة لمدة 6 أشهر

منحت السعودية المعتمرين الفلسطينيين العالقين داخل المملكة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إقامة لمدة 6 أشهر.

وقالت مصادر سعودية إن الخطوة جاءت في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة واستحالة مغادرة المعتمرين إلى القطاع.
ويبلغ عدد الفلسطينيين من سكان غزة العالقين في السعودية قرابة 400 شخص كانوا في المملكة عندما بدأ العدوان على القطاع، وتقطعت بهم السبل، خاصة أن تأشيرة العمرة التي يمتلكونها تصل مدتها إلى شهر واحد، مما دفع السلطات السعودية إلى تقنين أوضاعهم بتجديد إقامتهم لـ6 أشهر.
وتعليقا على القرار، ثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطوة وقالت، في بيان لها، إنها تتقدم بالشكر والامتنان، "للملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وللشعب السعودي، على المكرمة الملكية، بمنح الفلسطينيين المعتمرين العالقين بسبب ظروف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، إقامة لمدة 6 أشهر إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن".
كما نفت الخارجية الفلسطينية ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي حول وقف التحويلات المالية من السعودية إلى فلسطين.
وأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، عدم صحة ما يتم تداوله، معبرا عن أمله في توخي الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، مؤكدا على المواقف الثابتة للمملكة والداعمة لقضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
السعودية تمنح معتمري غزة "العالقين" إقامة لمدة 6 أشهر

عربي و دولي

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قطاع غزة

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