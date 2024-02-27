الحوثيون: سنقيّم الوضع إذا توقف عدوان "إسرائيل"

قالت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليوم الثلاثاء، إن هجماتها ضد سفن في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيّرة لن تتوقف إلا في حالة انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عن القطاع.

وأوضح الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام، ردا على سؤال لوكالة رويترز، عما إذا كانت الهجمات على السفن ستتوقف في حالة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قائلا إنه "سيجري إعادة تقييم الوضع إذا انتهى الحصار وسُمح للمساعدات الإنسانية بالدخول لغزة بحرية".

وتأتي تصريحات الحوثيين هذه، في أعقاب تأكيد القيادة الوسطى الأميركية أنها دمرت، أمس الاثنين، 3 زوارق مسيرة وصاروخَي كروز مضادين للسفن، قالت إنها كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر.

كما أعلنت القيادة الأميركية أن الحوثيين أطلقوا أمس صاروخا باليستيا مضادا للسفن استهدف على الأرجح ناقلة النفط الأميركية "إم في تورم ذور" في خليج عدن، "ولكنه سقط في المياه من دون أن يتسبب في أي أضرار".

