إعلام العدو: رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي

زوار الرئيس ميقاتي لـ الجديد: الاجتماعات التي عقدها في ميونخ أظهرت عدم اتجاه إسرائيل نحو التصعيد وهذا التأكيد لمسه خلال اجتماعه بـ آموس هوكشتاين