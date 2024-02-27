بالفيديو - بن سلمان يستقبل زيلينسكي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وكان زيلينسكي وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تستعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون والحوار والتباحث حول إيجاد حل للأزمة الأوكرانية الروسية.
كما يبحث الطرفان وساطة المملكة في ملف تبادل أسرى حرب بين كييف وموسكو.
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وكان زيلينسكي وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تستعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون والحوار والتباحث حول إيجاد حل للأزمة الأوكرانية الروسية.
كما يبحث الطرفان وساطة المملكة في ملف تبادل أسرى حرب بين كييف وموسكو.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل فخامة رئيس جمهورية أوكرانيا.#رئيس_أوكرانيا_في_المملكة | #واس pic.twitter.com/PSQnPRIool
— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 27, 2024
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل فخامة رئيس جمهورية أوكرانيا.#رئيس_أوكرانيا_في_المملكة | #واس pic.twitter.com/PSQnPRIool