بالفيديو - بن سلمان يستقبل زيلينسكي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكان زيلينسكي وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تستعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون والحوار والتباحث حول إيجاد حل للأزمة الأوكرانية الروسية.

كما يبحث الطرفان وساطة المملكة في ملف تبادل أسرى حرب بين كييف وموسكو.