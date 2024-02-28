الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بايدن يفوز في ميشغان وحملة اعتراض كبيرة فاقت التوقعات من موقفه الداعم لاسرائيل

2024-02-28 | 01:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بايدن يفوز في ميشغان وحملة اعتراض كبيرة فاقت التوقعات من موقفه الداعم لاسرائيل
بايدن يفوز في ميشغان وحملة اعتراض كبيرة فاقت التوقعات من موقفه الداعم لاسرائيل

فاز الرئيس الأميركي جو بايدن بسهولة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، لكن التصويت الاحتجاجي للديمقراطيين الغاضبين من دعمه للحرب الإسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة فاق توقعات المنظمين.

فقد فاز بايدن في الانتخابات التمهيدية بالولاية التي تعيش فيها جالية عربية واسلامية كبيرة بعد حصوله على نحو 80% من الاصوات وتصويت اكثر من 13% (نحو 62 الفًا) بعدم التزامهم بمرشح معين في الانتخابات احتجاجًا على موقفه من الحرب في غزة.

وقبيل الانتخابات، صدرت دعوات للناخبين الديمقراطيين بوضع علامة "غير ملتزم" في بطاقات الاقتراع احتجاجا على سياسة بايدن تجاه غزة. وقد تجاوز الرقم بكثير هدف العشرة آلاف ناخب "غير ملتزم" الذي كان يأمل منظمو الاحتجاج في الوصول إليه.

واوضحت حملة "انصت إلى ميشيغان" في بيان "لقد خرجت حركتنا منتصرة الليلة وتجاوزت توقعاتنا بشكل كبير. عشرات الآلاف من الديمقراطيين في ميشيغان، الذين صوت الكثير منهم لصالح بايدن في عام 2020، غير ملتزمين بإعادة انتخابه بسبب الحرب في غزة".

وتعهد منظمو الحملة بنقل ما وصفوه بأجندتهم المناهضة للحرب إلى المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو في آب المقبل.

واوضح بيرني بورن، أحد منظمي استطلاعات الرأي في ميشيغان، إنه لم يتضح بعد حجم المشكلة التي سيشكلها الشرق الأوسط بالنسبة لبايدن في تشرين الثاني مشيرا إلى أن الوضع قد يكون مختلفا حينها.

وليس لدى الرئيس الديمقراطي منافسة جادة في حزبه في السباق على الترشيح، الا ان ميشيغان تعتبر من الولايات المتأرجحة.

كما فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولاية ميشيغان، كما كان متوقعاً وفق تقارير إعلامية عدة.

وتعرضت منافسة ترامب نيكي هايلي لهزيمة واضحة، كما كان متوقعاً، وكان الاثنان يفصل بينهما 30 % بعد فرز حوالي 10% من الأصوات.

وخاض ترامب وهايلي منافسة أخرى لنيل ترشيح حزبهما في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني.

ويتعين على كل من يريد أن يصبح مرشحاً رئاسياً في الولايات المتحدة أن يفوز أولا في الانتخابات التمهيدية الداخلية لحزبه. ثم يتم اختيار المرشحين رسمياً في مؤتمرات الحزب في الصيف. ويُعقد مؤتمر ترشيح الحزب الجمهوري في منتصف تموز.

وكانت هايلي قد خسرت بالفعل أمام ترامب في الانتخابات التمهيدية في أيوا ونيوهامبشر وساوث كارولينا. وتعتبر هيلي "52 عاماً" أكثر اعتدالاً سياسيا وخطابياً إلى حد ما من منافسها. ولم يعد ينظر إليها فعلياً على أنها تتمتع بفرصة لهزيمة ترامب في السباق على نيل ترشيح الحزب الجمهوري.

ويحظى الرئيس السابق "77 عاماً" بدعم قوي بين قاعدة الحزب.
بايدن يفوز في ميشغان وحملة اعتراض كبيرة فاقت التوقعات من موقفه الداعم لاسرائيل

عربي و دولي

جو بايدن

دونالد ترامب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إعلام العدو: سماع دوي انفجارات عنيفة في كريات شمونة وتفعيل الدفاعات الجوية
وسائل إعلام إسرائيلية: الإعلان عن مقتل ضابطين وإصابة 7 جنود آخرين بجروح خطيرة من الكتيبة "432" التابعة للواء جفعاتي خلال المعارك شمال قطاع غزة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

أكثر من 120 جهة محلية ودولية تطالب بتحقيق مستقل باستهداف "إسرائيل" للصحافيين في لبنان
05:51

أكثر من 120 جهة محلية ودولية تطالب بتحقيق مستقل باستهداف "إسرائيل" للصحافيين في لبنان

رفعت أكثر من 120 جهة محلية ودولية كتابين رسميين إلى كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، للمطالبة بتحقيق مستقل في استهداف إسرائيل للصحافيين في لبنان، وقتل كلّ من مصور "رويترز" عصام عبدالله ومراسلة "الميادين" فرح عمر ومصور "الميادين" ربيع المعماري، بالإضافة إلى إصابة صحافيين آخرين، من بينهم كارمن جوخدار وإيلي برخيا (الجزيرة) وكريستينا عاصي وديلان كولينز (فرانس برس) وماهر نزيه وثائر السوداني (رويترز).

05:51

أكثر من 120 جهة محلية ودولية تطالب بتحقيق مستقل باستهداف "إسرائيل" للصحافيين في لبنان

رفعت أكثر من 120 جهة محلية ودولية كتابين رسميين إلى كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، للمطالبة بتحقيق مستقل في استهداف إسرائيل للصحافيين في لبنان، وقتل كلّ من مصور "رويترز" عصام عبدالله ومراسلة "الميادين" فرح عمر ومصور "الميادين" ربيع المعماري، بالإضافة إلى إصابة صحافيين آخرين، من بينهم كارمن جوخدار وإيلي برخيا (الجزيرة) وكريستينا عاصي وديلان كولينز (فرانس برس) وماهر نزيه وثائر السوداني (رويترز).

القسام تتبنى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان
04:13

القسام تتبنى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان


أصدرت "كتائب القسام" بياناً جاء فيه:

04:13

القسام تتبنى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان


أصدرت "كتائب القسام" بياناً جاء فيه:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024