للمرة الاولى..فرقاطة ألمانية تحبط هجوماً بمسيّرتين بالبحر الأحمر

أفاد حساب الجيش الألماني، اليوم الأربعاء، على منصة "إكس" أنه تم إسقاط مسيرتين اقتربتا من الفرقاطة "هيسن" في البحر الأحمر، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.